«КРОК» проведет демо-день программы Croc Product Partner в Москве

Евгения Хрисанфова
8 июня состоится демо-день «Перезагрузка» программы Croc Product Partner. Перед гостями выступят стартапы из сфер ритейла, маркетинга, банкинга, страхования и многих других. Для участия нужно зарегистрироваться.
«КРОК» проведет демо-день программы Croc Product Partner в МосквеЕвгения Хрисанфова
Выпускники программы представят свои проекты, среди которых:
- цифровые ценники;
- автоматизация управления мерчандайзингом;
- платформа для идентификации по видео и фото;
- складские роботы;
- дроны для инвентаризации;
- платформа улучшающая поиск в интернет-магазинах, и другие.
Участников ждет нетворкинг и возможность задать вопросы командам.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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