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«КРОК» проведет демо-день программы Croc Product Partner в Москве

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

8 июня состоится демо-день «Перезагрузка» программы Croc Product Partner. Перед гостями выступят стартапы из сфер ритейла, маркетинга, банкинга, страхования и многих других. Для участия нужно зарегистрироваться.

«КРОК» проведет демо-день программы Croc Product Partner в Москве

Выпускники программы представят свои проекты, среди которых:

  • цифровые ценники;
  • автоматизация управления мерчандайзингом;
  • платформа для идентификации по видео и фото;
  • складские роботы;
  • дроны для инвентаризации;
  • платформа улучшающая поиск в интернет-магазинах, и другие.

Участников ждет нетворкинг и возможность задать вопросы командам.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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