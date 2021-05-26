8 июня состоится демо-день «Перезагрузка» программы Croc Product Partner. Перед гостями выступят стартапы из сфер ритейла, маркетинга, банкинга, страхования и многих других. Для участия нужно зарегистрироваться.

«КРОК» проведет демо-день программы Croc Product Partner в Москве