Crocs купит обувной бренд Heydude за $2,5 млрд

Выручка производителя комфортной резиновой обуви Crocs значительно выросла во время пандемии: люди оказались заперты дома, и многие обеспокоились покупкой удобной домашней одежды. Crocs собирается расти — для этого компания приобретает итальянский бренд, не очень известный массовому покупателю.

Crocs заплатит за покупку бренда повседневной обуви Heydude $2,5 млрд, сообщает Reuters.

$450 млн из этой суммы в акциях получит лично основатель Heydude Алессандро Росано.

По мнению экспертов, Heydude — сильный игрок на рынке повседневной обуви, хотя и не всегда попадающий на радары массового потребителя.

Кроме того, компания, существующая с 2008 года, значительно укрепила свои позиции на этом рынке во время пандемии, хотя ей и пришлось перенести производство из Вьетнама в Китай.

На сильные позиции компании как раз и расчитывает бренд Crocs, чья выручка по итогам октября выросла почти на 65% по сравнению с прошлым годом.

Пока что после сообщения о сделке стоимость акций Crocs рухнула на 15%, но эксперты утверждают, что это ненадолго.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock



