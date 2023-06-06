Весной 2023 года интерес россиян к криптокошелькам упал на 35%

В марте-мае 2023 года интерес россиян к криптокошелькам снизился на 35% по сравнению с прошлой весной. Популярностью в основном они пользовались у граждан от 21 до 35 лет. В 2022 году доля пользователей этой возрастной категории составляла 61%, а в 2023 году она сократилась на 10%.
Граждане старше 50 лет за это время стали гораздо чаще интересоваться цифровыми активами. Эта возрастная группа показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного, узнали РИА Новости.
В мае власти решили отказаться от идеи создать национальную криптобиржу. Вместо этого планируется установить правила работы таких организаций.
- В октябре 2022 представитель Минфина Иван Чебесков указал на необходимость разрешить российскому бизнесу производить международные расчеты в криптовалюте. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране должна быть создана своя надежная криптоинфраструктура.
- В конце ноября 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга и криптовалют, позднее его раскритиковало российское криптосообщество.
- В апреле 2023 года разрабатывали проект закона о создании национальной криптоплатформы. Она должна была формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность.
Фото на обложке: Unsplash
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