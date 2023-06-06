В марте-мае 2023 года интерес россиян к криптокошелькам снизился на 35% по сравнению с прошлой весной. Популярностью в основном они пользовались у граждан от 21 до 35 лет. В 2022 году доля пользователей этой возрастной категории составляла 61%, а в 2023 году она сократилась на 10%.

Весной 2023 года интерес россиян к криптокошелькам упал на 35%