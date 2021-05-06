В Москве пройдут выставка и форум CSTB.Telecom & Media

С 15 по 18 июня в рамках Российской недели высоких технологий состоятся форум и выставка CSTB.Telecom & Media, посвященные проблемам рынка медиа и телекоммуникаций. Регистрация уже открыта.

Программа форума разделена на два потока — «CSTB.Pro. Контент» и «CSTB.Pro. Технологии». Участников ждут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и воркшопы.

Спикеры обсудят:

цифровую трансформацию индустрии медиа;

мультисервисные сети;

платное телевидение;

рынок видеосервисов;

создание качественного контента;

онлайн-кинотеатры после пандемии;

5G и высокую четкость изображения;

машинное обучение и другие темы.

Мероприятие пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Chuchawan / Shutterstock