В Москве пройдут выставка и форум CSTB.Telecom & Media

Евгения Хрисанфова
С 15 по 18 июня в рамках Российской недели высоких технологий состоятся форум и выставка CSTB.Telecom & Media, посвященные проблемам рынка медиа и телекоммуникаций. Регистрация уже открыта.
В Москве пройдут выставка и форум CSTB.Telecom & MediaЕвгения Хрисанфова
Программа форума разделена на два потока — «CSTB.Pro. Контент» и «CSTB.Pro. Технологии». Участников ждут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и воркшопы.
Спикеры обсудят:
- цифровую трансформацию индустрии медиа;
- мультисервисные сети;
- платное телевидение;
- рынок видеосервисов;
- создание качественного контента;
- онлайн-кинотеатры после пандемии;
- 5G и высокую четкость изображения;
- машинное обучение и другие темы.
Мероприятие пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Узнать подробности и купить билет можно на сайте.
Фото на обложке: Chuchawan / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Малый и средний бизнес не переживут новый локдаун – опрос «БухСофта»
- 2 8 актуальных способов продвижения в интернете
- 3 Причёска — картой, пиво — за наличные: «Эвотор» рассказал о предпочтениях россиян по оплате товаров и услуг
- 4 Первый гид Michelin по Москве появится в октябре 2021 года
- 5 Токсичные клиенты и партнеры. Как нейтрализовать негатив?