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В Москве пройдут выставка и форум CSTB.Telecom & Media

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 15 по 18 июня в рамках Российской недели высоких технологий состоятся форум и выставка CSTB.Telecom & Media, посвященные проблемам рынка медиа и телекоммуникаций. Регистрация уже открыта.

В Москве пройдут выставка и форум CSTB.Telecom & Media

Программа форума разделена на два потока — «CSTB.Pro. Контент» и «CSTB.Pro. Технологии». Участников ждут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и воркшопы.

Спикеры обсудят:

  • цифровую трансформацию индустрии медиа;
  • мультисервисные сети;
  • платное телевидение;
  • рынок видеосервисов;
  • создание качественного контента;
  • онлайн-кинотеатры после пандемии;
  • 5G и высокую четкость изображения;
  • машинное обучение и другие темы.

Мероприятие пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Chuchawan / Shutterstock

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