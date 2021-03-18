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«ИТ-парк» проведет чемпионат по киберспорту и конференцию для разработчиков игр Cyber Park

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

22 мая в Казани состоится Cyber Park — киберспортивный чемпионат, конференция и тематические развлекательные мероприятия от «ИТ-парка», которые будут проводиться каждый год. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

«ИТ-парк» проведет чемпионат по киберспорту и конференцию для разработчиков игр Cyber Park

Отборочный тур чемпионата пройдет в апреле-мае. По данным пресс-службы, на очном мероприятии участники посоревнуются в CS GO и Dota 2 за призовой фонд в 500 тыс. рублей, который будет пополняться.

Конференция Cyber Conf для разработчиков игр в этом году будет посвящена запуску и развитию бизнеса, гейм-дизайну, маркетингу, аналитике и другим темам. В развлекательной зоне участников ждут пространство для игр, VR-симуляторы, киберспортивные тренажеры, место для фото, библиотека комиксов и гик-магазин.

Подробности и регистрация — на сайте Cyber Park.

Фото на обложке: Unsplash

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