22 мая в Казани состоится Cyber Park — киберспортивный чемпионат, конференция и тематические развлекательные мероприятия от «ИТ-парка», которые будут проводиться каждый год. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

«ИТ-парк» проведет чемпионат по киберспорту и конференцию для разработчиков игр Cyber Park