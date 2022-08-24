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В России до семи раз выросло количество кибератак на бизнес

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России за последние шесть месяцев число кибератак на бизнес и госсектор выросло в 1,5-7 раз по сравнению с тем же периодом 2021 года. Причины — политически мотивированные действия хакеров, уход поставщиков системы защиты, проблемы с привлечением к ответственности киберпреступников, которые находятся за рубежом.

В России до семи раз выросло количество кибератак на бизнес

Под ударом оказались финансовый сектор, ритейл, логистика, страховая отрасль, госсектор. Число утечек за это время подскочили до восьми раз, сообщили «Известия» 

На этом фоне вырос спрос на защитные продукты российских разработчиков — продажам способствуют активность хакеров и сокращение конкуренции, сказали эксперты.

По данным Positive Technologies, в начале года спрос на системы поведенческого анализа сетевого трафика, которые разрабатывает компания, вырос на 236%, на системы анализа защищенности кода приложений — на 132%, на системы мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов — на 63%.

Сфера информационной безопасности в России может привлечь разработчиков из азиатских стран, российским компаниям стоит учесть возможность выхода на рынок таких конкурентов.

Фото на обложке: Unsplash

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