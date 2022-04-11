Российская NetTestBox будет отслеживать внешние атаки на рунет

В Самарском университете разработали систему мониторинга качества передачи данных в интернете — NetTestBox. По словам разработчиков, в мире существуют только два ее аналога: американский и европейский. Такие системы оценивают основные технические характеристики работы сетей, образующих мировую паутину.

Система позволяет отслеживать незаконные утечки данных, а также увидеть, какая часть трафика идет через зарубежные каналы, а значит уязвима для отключения со стороны, сообщили «Известия».

Если иностранные системы диагностики интернет-связи прекратят работу в России, то NetTestBox сможет их заменить, заявили разработчики. Система позволит засечь отключения России от международных точек обмена данными и поможет оценить влияние атак на рунет. Ее также можно использовать для формирования безопасного и независимого от других стран цифрового пространства.

NetTestBox — это набор датчиков, которые устанавливаются на различные сетевые узлы. Для контроля российского участка сети нужно лишь нескольких сотен устройств.

Так как российский интернет объединяет около 1200 автономных систем, полное представление даст установка одного датчика на каждую из них. Пока NetTestBox, работая в тестовом режиме, объединяет только пять устройств.

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