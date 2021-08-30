Количество кибератак в мире во втором квартале выросло на 0,3% — исследование

Количество кибератак во всем мире во втором квартале 2021 года увеличилось на 0,3% по сравнению с первым кварталом. При этом доля атак на компании, связанных с получением финансовой выгоды, выросла на 16%. Чаще всего киберпреступники атаковали медицинские и государственные учреждения и промышленный сектор.

Кроме того, доля атак, направленных на компрометацию компьютеров, серверов и сетевого оборудования, выросла с 71% до 87%, что связано с ростом количества атак с использованием программ-вымогателей, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Positive Technologies.

В ходе исследования выяснилось, что с 12% до 20% выросла доля атак на госучреждения среди всех атак, нацеленных на организации. С 63% до 76% увеличилась доля мошенничества с применением вредоносного программного обеспечения (ПО). В 73% случаев киберперступники использовали шифровальщики, в 16% — вредоносное ПО для удаленного управления.

Также выросла до 73% (+6 п. п.) доля атак на промышленные предприятия с использованием вредоносного ПО. Относительно 2020 года наблюдается и увеличение доли хакинга с 29% до 34%. В 80% случаев в данной отрасли использовались вредоносы.

По данным экспертов, доля атак на торговые сети с использованием вредоносного ПО среди прочих методов атак выросла с 26% до 59%. Доля социальной инженерии, когда киберперступники используют манипуляцию и психологические уловки для получения персональных данных клиентов и доступа к их деньгам, также выросла с 36% в первом квартале до 53% во втором квартале 2021 года.

По данным Positive Technologies, доля атак на частных лиц сохранилась на уровне первого квартала и составила 12%. Чаще всего мотивом служило получение персональных данных жертв. Доля атак с такой целью выросла на 9 п. п., до 78%. Также более чем на 50% увеличилось количество похищенных платежных данных.

Доля атак, направленных на компании, с использованием вредоносного ПО выросла на 15 п. п., до 73%. Самым популярным вредоносным ПО остаются программы-вымогатели, которые блокируют доступ к компьютеру или не дают считывать данные, а затем требуют от потерпевшего выкуп за разблокировку. Доля атак с использованием вымогателей выросла до 69% с 63%.

Электронная почта по-прежнему остается основным каналом для распространения вредоносного софта в атаках на компании (58%).

В инцидентах с частными лицами чаще всего киберпреступники распространяли банковские трояны (30%), вредоносы для удаленного управления (29%) и шпионское ПО (27%), а также использовали программы-шифровальщики (9%).

Аналитики назвали самые популярные программы-вымогатели:

REvil;

Avaddon;

DoppelPaymer;

PayOfGrief;

Conti (Ryuk).

Исследование показало, что 36% украденных данных в атаках на организации составили персональные данные, 23% — учетные данные, 22% — коммерческая тайна, 8% — медицинская информация, 3% — базы данных клиентов, данные платежных карт и переписка, 2% — на другую информацию.

В то же время в атаках на частные лица было украдено 55% учетных данных, 17% персональных данных, 13% данных платежных карт, 11% переписок, 4% пришлось на иные данные.

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