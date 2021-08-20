Средняя цена доступа к взломанной компании на хакерских биржах составила $5,4 тыс.

В ходе анализа порядка 1 тыс. объявления на хакерских биржах выяснилось, что чаще всего продают доступы к американским, а также французским, английским, австралийским и канадским компаниям. Самый дорогостоящий лот из обнаруженных достигал 12 биткоинов (примерно $540 тыс.).

В ходе исследования были изучены объявления о продаже начального доступа к внутренним компьютерным сетям взломанных организаций, опубликованные с июля 2020 по июнь 2021 года. Средняя цена лота составила около $5,4 тыс., медианная (половина предложений ниже показателя, половина — выше) — $1 тыс., сообщили «Известия» со ссылкой на исследование израильской компании Kela.

Под доступом подразумевается логин и пароль от аккаунта сотрудника организации, который открывает для киберпреступников вход в компьютерную инфраструктуру компании. Также как доступ может продаваться программное обеспечение для эксплуатации уязвимостей в сети жертвы.

Эксперты отметили, что ценообразование зависит от выручки взломанной компании. Поэтому доступы к небольшим фирмам стоят $100–200, а самые дорогие лоты оцениваются в тысячи раз больше.

Топ-3 лотов по стоимость выглядит следующим образом:

Самая высокая цена, которая встретилась экспертам, была равна 12 биткоинам (примерно $540 тыс. по курсу на 18 августа). Столько просили за доступ к неназванной австралийской компании с годовым доходом $500 млн;

Второй по дороговизне доступ стоил 5 биткоинов (примерно $225 тыс.). За эту сумму продавался аккаунт в системе удаленного доступа к рабочему столу ConnectWise Control из сети одной из американских IT-компаний;

Тройку самых дорогих доступов замкнул лот за $100 тыс., обещавший проход в сеть некоего правительственного ведомства Мексики.

По данным аналитиков, аккаунты с правами администратора на хакерских форумах в среднем стоят в 10 раз больше, чем доступ с правами рядового пользователя.

В Kela составили рейтинг стран, доступы к компаниям из которых чаще всего продают в даркнете:

С большим отрывом топ возглавили США: американских организаций касается 27,9% объявлений;

На второй строчке — Франция с показателем 6,1%;

Следом идут Великобритания и Австралия с долями по 4%;

Пятерку лидеров замкнула Канада с результатом 3,8%;

Италия (3,5%);

Бразилия (3,2%);

Испания и Германия (по 2,3%);

ОАЭ (2%).

Россия и страны СНГ могли не войти в топ-10, поскольку на русскоязычных хакерских форумах не принято работать с местными компаниями, подчеркивается в исследователи.

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