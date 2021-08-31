Объем мошенничества на криптовалютном рынке в мире достиг $1,5 млрд

Объем мошенничества с криптовалютами в мире в первом полугодии 2021 года достиг $1,5 млрд, что в два-три раза больше, чем в 2020 году. Доля России составила около 2%, или $30 млн (2,2 млрд рублей). В 2021 году ожидается рост объемов мошенничества в пределах 15%.
Стремление заработать на растущем сегменте в то время, когда процентные ставки низки, а волатильность на традиционных финансовых рынках высока, стало основным стимулом роста мошенничества с криптовалютой, сообщили «Известиям» в Zecurion.
В настоящее время мошенники в основном используют криптовалюту для проведения незаконных операций и запрещенной торговли. При этом отсутствие обязательной верификации позволяет киберпреступникам оставаться анонимными, отметили в Zecurion.
В традиционной финансовой системе без идентификации невозможно выполнить практически никакую операцию, введение такой системы по инициативе регуляторов должно стать следующим шагом для легализации криптовалютного рынка, считают эксперты.
Многие страны уже внедрили в законодательство упоминание криптовалют и необходимость соблюдения антиотмывочных законов, поэтому регуляторы начинают требовать от криптобирж ввести обязательную верификацию клиентов.
Однако, такие меры не выгодны биржам, так как приводят к снижению притока новых клиентов. Но платформы вынуждены их применять, чтобы соответствовать требованиям законодательства этих стран, отметила сооснователь IdolMe Agency Екатерина Тарасова.
В августе 2021 года обязательную идентификацию пользователей ввела крупнейшая в мире криптобиржа Binance. Это решение призвано помочь в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег через токены. Верификация проходит в три этапа:
- сбор и проверка информации о клиенте;
- анализ его биографии на предмет участия в финансовых аферах или попадания под следствие;
- постоянный мониторинг.
Мониторинг позволяет системе отслеживать подозрительные операции и крупные трансакции в страны, которые по данным властей США, причастны к терроризму.
Как отмечают в Zecurion, введение обязательной идентификации в одной криптобирже не снизит сильно объем мошенничества и отмывания средств с использованием криптовалют, однако может стать важным событием на пути к легализации рынка. По мнению экспертов, в 2021 году показатель увеличится по сравнению с предыдущим годом примерно на 15%.
Обязательная идентификация создаст трудности для отмывания средств, но киберпреступники смогут использовать другие сервисы, в которых пока нет таких требований, отметил технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков.
На примерах Binance и Bitmex власти дали сигнал криптоиндустрии, что будут требовать ужесточения систем идентификации для отслеживания мошенничества. Перед платформами стоит выбор либо закрыться, либо подчиниться этим условиям, либо полностью уйти в теневой сегмент.
По словам финансового директора ICB Fund Чэнь Лиминя, киберпреступники все чаще используют анонимные кошельки. По его данным, объем криптовалютных платежей в даркнете в РФ в 2020 году составил $288 млн, а в США — $179 млн. По данным ведущего стратега Exante Яниса Кивкулиса, на Россию в 2020 году приходилось порядка 41% объема теневых криптоопераций в мире.
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