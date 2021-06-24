Group IB: количество кибератак на объекты инфраструктуры в России выросло втрое

Group IB – зафиксировал резкий рост кибератак на объекты критической инфраструктуры в России. В первой половине 2021 года по сравнению со всем 2019 годом – на 300%. Специалисты связывают это, в том числе, с несовершенством программного обеспечения на предприятиях.

В первой половине 2021 года в России было зафиксировано почти в 3 раза больше атак на объекты критической инфраструктуры, чем за весь за весь 2019 год, сообщил руководитель департамента сетевой безопасности Group IB Никита Кислицин в ходе ЦИПР. За первые 6 месяцев 2021 года, 40% атак на такие объекты были совершены киберкриминалом, 60% – прогосударственными атакующими.

По данным компании, 8 промышленных предприятий России из 10 имеют проблемы с обслуживанием ИТ-инфраструктуры.

«[К этому] приводит недостаток ресурсов, устаревшее программное обеспечение и зачастую невыстроенный процесс патч-менеджмент (процесс закрытия уязвимостей, благодаря своевременным обновлениям программного обеспечения), а значит они являются потенциальной мишенью для киберпреступников», – сообщили в Group-IB.

По информации компании, 137 групп, из которых 122 киберкриминальных и 15 прогосударственных, нацелены на объекты критической инфраструктуры. Целями проправительственных хакерских групп являются шпионаж, саботаж и диверсии, криминальных – вымогательство и требование выкупа за расшифровку данных.

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