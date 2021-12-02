Аналитики рассказали, с какими киберугрозами россияне сталкиваются чаще всего

Аналитики на основе опроса россиян выяснили, с какими киберугрозами они сталкиваются чаще всего, а также сделали несколько примечательных выводов. Например, что женщины подвергаются киберугрозам чаще мужчин, а у мужчин игровые аккаунты взламывают чаще, чем у женщин.

Исследование, результаты которого есть у RB, провели специалисты «СберСтрахования», опросив 1,5 тысяч россиян. Вцелом 42% респондентов подвергались взломам электронных почтовых ящиков и страниц в социальных сетях.

Самой распространенной угрозой в России, по данным опроса, является заражение устройств вирусами. Более половины россиян сталкивались с этим лично, чаще других – люди в возрасте от 36 до 50 лет. 23% респондентов рассказали, что у них вымогали деньги через взлом страниц в соцсетях, у 18% похитили персональные данные.

«Кроме того, каждый седьмой (15%) сталкивался со взломом игрового аккаунта, несанкционированным списанием денег с банковской карты или социальной инженерией», – отметили авторы исследования.

Женщины подвергаются киберугрозам чаще, чем мужчины, за одним исключением – игровые аккаунты мужчин взламывают в два раза чаще, чем аккаунты женщин.

Примечательно, что угроз мошенников, которые списывают деньги с банковской карты, боятся всего 18% участников исследования – они считают маловероятным попадание в такую ситуацию.

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