Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Система «Киберплат» перестала проводить платежи после отзыва лицензии у банка «Платина»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ЦБ России отозвал лицензию у банка «Платина» за «непрозрачные операции», направленные на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. После этого платежная система «Киберплат», оператором которой является указанный банк, перестала работать.

Система «Киберплат» перестала проводить платежи после отзыва лицензии у банка «Платина»

Первые сообщения о задержках платежей через систему «Киберплат» появились 17 сентября, сообщили «Ведомости».

Платежи перевели на платформу партнеров, рассказали в «Росбанке» и «Билайне». В МГТС рассказали, что с момента отзыва лицензии у банка «Платина» компания не получает платежи из этого банка.

«Киберплат», по словам члена совета директоров банка SIAB Владимира Кузнецова, соединял провайдеров, компании, в пользу которых принимались платежи, с компаниями, которые предоставляли услугу платежей для физлиц, – терминалы, банки и салоны связи.

Платежи не проходят потому, как они все завязаны на банк, и маловероятно, считает он, что сервис удастся восстановить.

По данным гендиректора компании «Эвотор» Андрея Романенко, «Киберплат» занимал менее 10% рынка, поэтому меньшая его часть достанется Qiwi, а большую займут платежи через мобильные приложения банков.

Банк «Платина» запустил «Киберплат» в 1998 году. На конец 2019 года сеть насчитывала более 1,48 млн точек, которые передавали платежи в пользу 8300 сервис-провайдеров.

По итогам прошлого года платежная система выручила 283,4 млн рублей, что на 50% ниже результата 2019 года. При этом она получила убыток от продаж – 1,657 млн рублей против прибыли в 213,2 млн в 2019 году.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: wutzkohphoto  / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы
  2. 2 Соперники и бездельники: что не так с образом финансистов в кино
  3. 3 Как российские дети и их родители тратят деньги — исследование
  4. 4 От аудитора до специалиста по инвестициям: как построить карьеру в финансах
  5. 5 Бизнес-школы для детей

ВОЗМОЖНОСТИ

22 сентября 2021

Хакатон Definition

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма