Система «Киберплат» перестала проводить платежи после отзыва лицензии у банка «Платина»

ЦБ России отозвал лицензию у банка «Платина» за «непрозрачные операции», направленные на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. После этого платежная система «Киберплат», оператором которой является указанный банк, перестала работать.

Первые сообщения о задержках платежей через систему «Киберплат» появились 17 сентября, сообщили «Ведомости».

Платежи перевели на платформу партнеров, рассказали в «Росбанке» и «Билайне». В МГТС рассказали, что с момента отзыва лицензии у банка «Платина» компания не получает платежи из этого банка.

«Киберплат», по словам члена совета директоров банка SIAB Владимира Кузнецова, соединял провайдеров, компании, в пользу которых принимались платежи, с компаниями, которые предоставляли услугу платежей для физлиц, – терминалы, банки и салоны связи.

Платежи не проходят потому, как они все завязаны на банк, и маловероятно, считает он, что сервис удастся восстановить.

По данным гендиректора компании «Эвотор» Андрея Романенко, «Киберплат» занимал менее 10% рынка, поэтому меньшая его часть достанется Qiwi, а большую займут платежи через мобильные приложения банков.

Банк «Платина» запустил «Киберплат» в 1998 году. На конец 2019 года сеть насчитывала более 1,48 млн точек, которые передавали платежи в пользу 8300 сервис-провайдеров.

По итогам прошлого года платежная система выручила 283,4 млн рублей, что на 50% ниже результата 2019 года. При этом она получила убыток от продаж – 1,657 млн рублей против прибыли в 213,2 млн в 2019 году.