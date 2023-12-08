Руководством «дочки» Danone занимаются бывшие топ-менеджеры компании — Financial Times

Французская Danone не отказалась от планов продать российский бизнес, который находится под управлением Росимущества, пишет газета Financial Times. По данным источников, бывший гендиректор «Данон Россия» Чарли Каппетти продолжает исполнять часть своих обязанностей, а назначенный CEO племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев занимает пост лишь номинально.

Ранее, 19 июля, министр сельского хозяйства Якуб Закриев занял должность гендиректора «Данон Россия». Под его руководство компания попала после того, как Владимир Путин подписал указ о передаче долей Danone и «Балтики», принадлежащие иностранным компаниям, во временное управление Росимущества.

Как пишет FT, «новые чеченские боссы» управляют предприятиями компании лишь номинально, а фактически ряд ключевых функций выполняет бывший гендиректор Чарли Каппетти.

Бывший CEO и другие топ-менеджеры компании, как иностранные, так и российские, не разрывали связей с головным офисом в Париже. С ним поддерживают тесные контакты, чтобы обеспечить работу предприятий в России.

Источники газеты говорят, что Закриев лишь несколько раз появлялся в офисе. По данным FT, кроме Закриева в новый совет директоров также вошли еще трое «приближенных Кадырова» — экс-заместитель министра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов, а также два бизнесмена из Казани – Яков Хачанян и Минтимер Мингазов.

Газета, оценивая их деятельность, обращает внимание, что новые топ-менеджеры ведут дела «без вытаскивания оружия и всего такого».

При этом французская компания все еще планирует продать российские активы. До передачи долей Росимуществу производитель остановился на троих потенциальных покупателях. Danone хотел сохранить 25% в российской структуре и обеспечить право обратного выкупа.

Когда было назначено новое руководство, появились и другие потенциальные покупатели.

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