В России за год на 40% снизилось число утечек личных данных

В 2021 году в России на 40% снизилось число утечек различных данных. По всему миру их уменьшилось на треть. Однако о части утечек операторы данных могли не сообщить или не узнать.

Всего за прошлый год специалисты InfoWatch зафиксировали 1729 случаев утечки данных из коммерческих компаний, госорганизаций и органов власти во всем мире. Это на 28,1% меньше, чем в 2020 году, передает РБК.

Чаще всего утекают персональные данные. При этом число случаев кражи платежных данных снижается: банки стараются защитить свою инфраструктуру, мошениикам все сложнее монетизировать такую информацию.

Злоумышленники также интересуются коммерческими секретами и ноу-хау. Специалисты связывают это с усилением конкурентной борьбы на внутренних и международных рынках. Больше всего данных утекает из высокотехнологичных компаний, организаций здравоохранения и госсектора.



Среди стран первое место по числу утечек занимают США — почти 42% всех инцидентов в мире, на втором месте Россия — 16,8%, замыкает тройку по числу утечек Великобритания — 4,9%.

Согласно исследованию, второй год подряд наблюдается снижение количества утечек, максимум сливов специалисты зафиксировали в 2019 году. Авторы исследования связали это с несколькими фактороами, в числе которых — влияние COVID-19.

Во время пандемии из-за удаленной работы во многих компаниях ослаб контроль за информационной безопасностью, из-за чего по всему миру возникло множество уязвимых точек входа в корпоративные сети, подчеркивается в исследовании.

А к 2021 году постепенно стали приносить результаты технологические мероприятия по защите информационной инфраструктуры, особенно в крупных компаниях.

Снижение числа утечек в России эксперты объясняют особенностями формирования «карты инцидентов». Российские специалисты по кибербезопасности могут видеть максимум русскоязычных источников из поисковой выдачи, применяя различные поисковые машины.

При этом вторым ключевым языком поиска в СМИ является английский, а в даркнете он основной, поэтому среди найденных случаев доминируют утечки в США, также высока доля опубликованных утечек в других англоязычных странах.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock