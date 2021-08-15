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Суд заблокировал сайты платформы «Глаз Бога» по требованию прокуратуры

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Таганский районный суд Москвы по иску прокуратуры заблокировал сайты платформы для поиска информации о россиянах в базах данных сервиса «Глаз Бога». Решение опубликовано на сайте суда.

Суд заблокировал сайты платформы «Глаз Бога» по требованию прокуратуры

Суд признал запрещенной информацию, размещенную на соответствующих сайтах.

Ранее прокуратура потребовала заблокировать сайты, заявив о предоставлении платформой платного доступа к персональным данным россиян.

В начале июля Таганский суд признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога». Представитель канала Сергей Каленик тогда сообщил ТАСС, что суд запретил аналогичный канал с таким же названием. Позже Telegram удалил оба канала.

С помощью бота «Глаз Бога» можно было найти персональные данные россиян из открытых источников и баз, нелегально попавших в интернет.

Платформа «Глаз бога» была создана в январе 2020 года. На ее основе был создан бот, который предлагал узнать личные данные. Роскомнадзор отмечал, что работа сервиса нарушает закон о персональных данных.

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Фото: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

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