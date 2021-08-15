Суд заблокировал сайты платформы «Глаз Бога» по требованию прокуратуры

Таганский районный суд Москвы по иску прокуратуры заблокировал сайты платформы для поиска информации о россиянах в базах данных сервиса «Глаз Бога». Решение опубликовано на сайте суда.

Суд признал запрещенной информацию, размещенную на соответствующих сайтах.

Ранее прокуратура потребовала заблокировать сайты, заявив о предоставлении платформой платного доступа к персональным данным россиян.

В начале июля Таганский суд признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога». Представитель канала Сергей Каленик тогда сообщил ТАСС, что суд запретил аналогичный канал с таким же названием. Позже Telegram удалил оба канала.

С помощью бота «Глаз Бога» можно было найти персональные данные россиян из открытых источников и баз, нелегально попавших в интернет.

Платформа «Глаз бога» была создана в январе 2020 года. На ее основе был создан бот, который предлагал узнать личные данные. Роскомнадзор отмечал, что работа сервиса нарушает закон о персональных данных.

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Фото: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock