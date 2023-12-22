В Госдуме предложили вывести утечки персональных данных из-под моратория на проверки бизнеса, который был введен в марте 2022 года. Проблема утечек стоит крайне остро, запрет на проверки не позволяет быстро реагировать на угрозы, считает депутат Александр Хинштейн.
Утечки персональных данных могут быть выведены из-под моратория на проверки бизнеса. Соответствующий законопроект 22 декабря был внесен в Госдуму, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Одним из авторов законопроекта является депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем блоге он написал, что проблема утечек стоит крайне остро. Запрет на проверки не позволяет быстро реагировать на возникающие угрозы, отметил Хинштейн.
«Только за первое полугодие число таких инцидентов выросло в четыре раза: с 19 до 76. В сеть “утекли” 177 млн записей с персональными данными россиян», – уточнил депутат.
В марте 2022 года в России был введен мораторий на внеплановые проверки бизнеса. В декабре мораторий продлили до конца 2024 года с некоторыми исключениями, например, когда проверки проводятся для объектов высокого риска.
Фото на обложке: Chim /
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