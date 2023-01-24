Утечки персональных данных выросли в 40 раз в 2022 году

С июля 2021 года по июнь 2022 года персональные данные 970,5 млн человек оказались в свободом доступе в интернете. За тот же период годом ранее в сеть было слито 24 млн строк записей.
Примерно 823 млн строк относятся к февральской утечке базы данных службы доставки СДЭК, на другие случаи приходится — 147,5 млн строк, сообщили «Известиям» в Group-IB.
Больше всего злоумышленников интересовали государственные предприятия — 30% случаев, IT-компании — 16%, финансовый, энергетический и промышленный сектор — по 10%, сказал руководитель исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов.
Многие хакеры преследуют денежный интерес при сливе данных, но большая часть пытается нанести репутационный или экономический ущерб бизнесу, стране, отметили аналитики.
По прогнозам Group-IB, в 2023 году интенсивность атак продолжит расти. Хакеры будут разрабатывать новые инструменты и использовать решения, которые сложно распознать и обнаружить. При этом объем слитых в открытый доступ данных вряд ли увеличится.
Фото на обложке: Unsplash
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