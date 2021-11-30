Россиянам дали пять советов по защите персональных данных

Эксперт Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев дал пять советов по защите личных данных. Защитить данные от утечек в сети помогут внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование помогут защитить данные от утечек в сети.

Первый совет эксперта — осторожность при скачивании программ на компьютеры и смартфоны. Как сообщил специалист РИА Новости, не следует устанавливать программное обеспечение из непроверенных источников.

Вредоносная программа может передавать все данные с устройства на сервер владельца, поэтому, призвал эксперт, стоит внимательно читать пользовательское соглашение.

Ситуация, когда программа запрашивает доступ к медиабиблиотеке, микрофону и камере, но для выполнения функций это не требуется, должна насторожить, отметил Алексей Кубарев.

Следующий совет – это настройка автоматического обновления ПО.

«Архитектура приложений постоянно развивается и усложняется. Чтобы этого не допустить, разработчики практически в каждом обновлении исправляют проблемы безопасности – выпускают патчи. Сообщество хакеров внимательно следит за этим, ведь если вышел патч, закрывающий уязвимость, то можно атаковать тех, кто не успел обновиться и все еще уязвим», — пояснил он.

По его словам, большинство кибератак содержат элементы фишинга, например, для получения доступа к банковским данным создают поддельные сайты с сенсационными распродажами и ограниченным сроком действия предложения.

Алексей Кубарев в таких случаях посоветовал ввести название онлайн-сервиса в строке поисковой системы. Механизмы поиска не позволят мошенническим ресурсам появиться среди первых результатов. Там будет ссылка на официальный сайт, на котором можно проверить наличие предложения и воспользоваться им, заявил он.

Информация также может утекать через учетные записи, например, если логин/email есть в публичном доступе, а пароль легко подбирается, предупредил эксперт.

«Поэтому следует использовать длинные пароли, состоящие из букв разного регистра, цифр и символов. При этом нельзя использовать один и тот же пароль для входа в разные учетные записи, сейчас довольно большой выбор кроссплатформенных менеджеров паролей, которые упростят вам жизнь», — рекомендовал Кубарев.

Пятый совет — резервное копирование данных, так как при успешной атаке программы-вымогателя, данные на устройстве пользователя будут зашифрованы, а за ключи дешифрования злоумышленники потребуют выкуп, причем оплата не является гарантией возврата данных, заключил он.

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