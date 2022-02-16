Названы приложения, которые чаще всего крадут персональные данные

К утечке сообщений, фотографий, контактов, банковских данных может привести наличие скрытого вредоногоского шпионского ПО на мобильном телефоне.
Троянские программы часто запрашивают дополнительные необоснованные разрешения на доступ к различным функциям телефона и управление ими, рассказала агентству «Прайм» аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.
Это может быть любое приложение: фонарик, редактор фотографий, приложение для подсчета калорий, хранилище данных скидочных карт и т.д. Эксперт считает, что важно пользоваться Google Play Store, App Store, чтобы избежать заражения вредоносным и потенциально вредоносным ПО и кражи ценной информации.
Она также рекомендовала использовать мобильные антивирусные средства, чтобы своевременно зафиксировать скрытую вредоносную активность, и поддерживать актуальность версии установленной операционной системы, чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к устройству через известные уязвимости, которые могут быть использованы для незаметной установки шпионских программ.
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Фото на обложке: fizkes /
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