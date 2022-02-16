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Названы приложения, которые чаще всего крадут персональные данные

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К утечке сообщений, фотографий, контактов, банковских данных может привести наличие скрытого вредоногоского шпионского ПО на мобильном телефоне.

Названы приложения, которые чаще всего крадут персональные данные

Троянские программы часто запрашивают дополнительные необоснованные разрешения на доступ к различным функциям телефона и управление ими, рассказала агентству «Прайм» аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. 

Это может быть любое приложение: фонарик, редактор фотографий, приложение для подсчета калорий, хранилище данных скидочных карт и т.д. Эксперт считает, что важно пользоваться Google Play Store, App Store, чтобы избежать заражения вредоносным и потенциально вредоносным ПО и кражи ценной информации. 

Она также рекомендовала использовать мобильные антивирусные средства, чтобы своевременно зафиксировать скрытую вредоносную активность, и поддерживать актуальность версии установленной операционной системы, чтобы злоумышленники не смогли получить доступ к устройству через известные уязвимости, которые могут быть использованы для незаметной установки шпионских программ.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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