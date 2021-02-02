Amazon, Alphabet, Microsoft и Salesforce вложили $1 млрд в cтартап по обработке больших данных

Компания Databricks привлекла $1 млрд от Amazon, Alphabet (владеет Google), Salesforce и Microsoft при оценке в $28 млрд. Об инвестициях говорится в сообщении на сайте стартапа.

Стартап входит в число самых перспективных компаний-разработчиков корпоративного облачного программного обеспечения. С помощью платформы Databricks компании могут обрабатывать большие данные и готовить их к анализу.

Databricks была основана в 2013 году (штаб-квартира располагается в Сан-Франциско). По собственным данным компании, сейчас ее услугами пользуются свыше пяти тысяч организаций по всему миру, включая Shell, Comcast, CVS Health, HSBC, T-Mobile и Regeneron.

По состоянию на третий квартал 2020 года компания достигла показателя выручки в более чем $350 млн по сравнению с $200 млн за аналогичный период 2019 года.

Вложения крупных инвесторов говорят о том, стартап становится альтернативой облачным программам Snowflake, считает CNBC. Ранее LinkedIn включил Databricks в десятку самых быстрорастущих стартапов США.

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