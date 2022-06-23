Россияне ушли с зарубежных дейтинг-сервисов, но не пришли на российские

Российские пользователи дейтинг-сервисов за последние два месяца массово покинули зарубежные дейтинг-сервисы. Однако, на российские сервисы они не пришли – с зарубежных площадок ушло в девять раз больше россиян, чем пришло на российские.

Аналитикой Dig Data о дейтинг-сервисах поделились в МТС. Специалисты смотрели на данные с апреля-мая текущего года сервисов для знакомств Badoo, Bumble, Tinder, Loveplanet, Mamba, Pure и Love.ru.

Tinder по-прежнему остается самой популярной площадкой для онлайн-знакомств у россиян. На вторую строчку поднялся российский сервис Mamba, на третьем – Badoo, но его аудитория сокращается, и она в два раза меньше, чем у Tinder.

За анализируемый период Badoo и Bumble потеряли 54% российской аудитории, Tinder – 47%. Трафик на этих платформах упал на 21-66%.

«Вероятно, из западных дейтинговых сервисов ушли в основном те, кто активно пользовался платными премиум-подписками: теперь они недоступны во всех приложениях», – отметили в МТС.

В относительных числах российские площадки, например, Mamba, Pure, Love Planet получили рост аудитории, но в абсолютных числах на них перешло в девять раз меньше пользователей, чем ушло с зарубежных сервисов.

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