«Яндекс.Карты» начали показывать наступление дня и ночи в разных частях планеты

«Яндекс.Карты» добавили на карту слой, который позволяет видеть наступление дня и ночи в разных частях планеты. Функция может показаться полезной путешественникам для планирования дальних поездок, а также поможет при изучении явлений в астрономии и географии.

Запуск новой функции «Яндекс.Карты» приурочили ко Дню зимнего солнцестояния, который наступил 22 декабря. После него светлое время суток увеличивается, а темное – уменьшается, что длится до 21 июня, затем обращается вспять.

Новый слой включается в веб-версии «Яндекс.Карт». Самыми темными обозначаются места, где уже наступила глубокая ночь, серые зоны говорят о приходе сумерек. Расчеты выполнены с точностью до двух минут.

«Карта дня и ночи наглядно показывает, почему в Москве и Владивостоке разное время, в Санкт-Петербурге бывают белые ночи, а в Мурманске темнеет медленнее, чем в Сочи», – рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Функция может оказаться полезной путешественникам для планирования дальних поездок, а также помочь при изучении явлений и процессов в астрономии и географии, отметили в «Яндекс.Картах».

Фото: пресс-служба "Яндекс.Карт"