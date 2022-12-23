«Яндекс.Карты» начали показывать наступление дня и ночи в разных частях планеты

«Яндекс.Карты» добавили на карту слой, который позволяет видеть наступление дня и ночи в разных частях планеты. Функция может показаться полезной путешественникам для планирования дальних поездок, а также поможет при изучении явлений в астрономии и географии.
Запуск новой функции «Яндекс.Карты» приурочили ко Дню зимнего солнцестояния, который наступил 22 декабря. После него светлое время суток увеличивается, а темное – уменьшается, что длится до 21 июня, затем обращается вспять.
Новый слой включается в веб-версии «Яндекс.Карт». Самыми темными обозначаются места, где уже наступила глубокая ночь, серые зоны говорят о приходе сумерек. Расчеты выполнены с точностью до двух минут.
«Карта дня и ночи наглядно показывает, почему в Москве и Владивостоке разное время, в Санкт-Петербурге бывают белые ночи, а в Мурманске темнеет медленнее, чем в Сочи», – рассказали в пресс-службе «Яндекса».
Функция может оказаться полезной путешественникам для планирования дальних поездок, а также помочь при изучении явлений и процессов в астрономии и географии, отметили в «Яндекс.Картах».
Фото: пресс-служба "Яндекс.Карт"
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