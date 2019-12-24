«Ирония судьбы»: Delivery Club доставит петербуржцам заказы москвичей, если их адреса совпадут

Delivery Club запустил новогодний проект «Delivery судьбы». Сервис будет отслеживать адреса московских заказов и искать совпадения с адресами своих клиентов в Санкт-Петербурге, а в последние дни года бесплатно привезет петербуржцам те же заказы, которые сделали москвичи. Об этом Rusbase сообщил представитель Delivery Club.

Пользователи приложения, проживающие в Москве, могут найти в нем подборку ресторанов с названием «Delivery судьбы». В проекте принимают участие больше 20 ресторанов: McDonalds, KFC, Burger King, Pizza Hut, Farш, BB&Burgers и другие.

Москвичам нужно сделать заказ до 27 декабря включительно. А 28 — 31 декабря такие же заказы (в случае совпадения адреса и доступности конкретного ресторана) приедут жителям Санкт-Петербурга.

Оплату вторых заказов полностью берет на себя Delivery Club, уточнил представитель сервиса. В проекте принимают участие заказы стоимостью до 5 тысяч рублей на домашние адреса. Одному получателю в Санкт-Петербурге будет доставлен только один бесплатный заказ.

В пресс-службе сервиса уточнили, что количество клиентов, проживающих по одинаковым адресам в обоих городах, «измеряется тысячами».

«Перед Новым годом мы решили не просто поднять им настроение [клиентам], но и познакомить друг с другом. Жители Москвы при желании могут указать ссылки на свои социальные сети в комментарии к заказу. А получателям заказов в Санкт-Петербурге поделиться своими профилями в социальных сетях, а также записать видеопоздравление для москвичей предложат уже наши курьеры», — сообщили в Delivery Club.

Фото: пресс-служба Delivery Club