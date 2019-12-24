Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Ирония судьбы»: Delivery Club доставит петербуржцам заказы москвичей, если их адреса совпадут

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Delivery Club запустил новогодний проект «Delivery судьбы». Сервис будет отслеживать адреса московских заказов и искать совпадения с адресами своих клиентов в Санкт-Петербурге, а в последние дни года бесплатно привезет петербуржцам те же заказы, которые сделали москвичи. Об этом Rusbase сообщил представитель Delivery Club.

«Ирония судьбы»: Delivery Club доставит петербуржцам заказы москвичей, если их адреса совпадут

Пользователи приложения, проживающие в Москве, могут найти в нем подборку ресторанов с названием «Delivery судьбы». В проекте принимают участие больше 20 ресторанов: McDonalds, KFC, Burger King, Pizza Hut, Farш, BB&Burgers и другие.

Москвичам нужно сделать заказ до 27 декабря включительно. А 28 — 31 декабря такие же заказы (в случае совпадения адреса и доступности конкретного ресторана) приедут жителям Санкт-Петербурга.

Оплату вторых заказов полностью берет на себя Delivery Club, уточнил представитель сервиса. В проекте принимают участие заказы стоимостью до 5 тысяч рублей на домашние адреса. Одному получателю в Санкт-Петербурге будет доставлен только один бесплатный заказ. 

В пресс-службе сервиса уточнили, что количество клиентов, проживающих по одинаковым адресам в обоих городах, «измеряется тысячами». 

«Перед Новым годом мы решили не просто поднять им настроение [клиентам], но и познакомить друг с другом. Жители Москвы при желании могут указать ссылки на свои социальные сети в комментарии к заказу. А получателям заказов в Санкт-Петербурге поделиться своими профилями в социальных сетях, а также записать видеопоздравление для москвичей предложат уже наши курьеры», — сообщили в Delivery Club. 

Фото: пресс-служба Delivery Club

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

23 — 25 декабря 2019

Kafka Streams для разработчиков

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

15 января — 18 марта 2020

Продуктовый лидер

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ