Торговые войны: В России выросло количество кибератак на онлайн-ритейл

Аналитики StormWall в августе выявили резкий всплеск DDoS-атак на онлайн-ритейл в России. Перед началом учебного года эта сфера становится самой атакуемой отраслью. При помощи кибератак онлайн-ритейлеры пытаются навредить конкурентам и вывести из строя их сайты, следует из данных исследования компании, с которыми ознакомился RB.ru.
В августе их количество кибератак на онлайн-магазины выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С каждым годам продацам становится все труднее отразить такие атаки, отмечает сооснователь StormWall. По его словам, уже сейчас в интернете можно приобрести ботнет, с помощью которого можно организовать атаку мощностью до 2 Тбит/с.
«Большинство компаний уже используют профессиональную защиту, но ее эффективность может быть разной. Рекомендуется периодически проводить стресс-тестирование собственных ресурсов для проверки того, что защита действительно работает эффективно», — посоветовал он.
Большинство атак были направлены на интернет-магазины одежды (41%) и онлайн-магазины электроники (35%). Хакеры также атаковали интернет-магазины канцелярских и спортивных товаров, мебели, товаров для дома и другие. Средняя мощность атаки составила от 50 до 200 HTTP-запросов в секунду, а максимальная мощность составила 600 Гбит/с.
Основная часть DDoS-атак в августе проводилась по протоколу HTTP (93%), часть атак проводились по протоколу TCP (5%), а также были атаки по протоколу UDP (2%).
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Фото: Unplash
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