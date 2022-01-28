В России зафиксировали крупнейшую кибератаку на ритейл

Компания по защите от интернет-угроз Qrator Labs в конце прошлого года обнаружила мощный источник DDoS-атак. Для этого злоумышленники использовали рекордные 160 тыс. зараженных устройств. В первую очередь сеть атаковала крупные компании в сфере ритейла.
Новый ботнет используется для сбора внутренней информации, рассказал «Коммерсанту» глава Qrator Labs Александр Лямин.
Основная опасность для компаний заключается в том, что злоумышленники на основе собранных данных могут проводить конкурентный анализ.
В розничной сети «Лента» сообщили, что число кибератак на ритейл выросло. Злоумышленники в первую очередь интересуются персональными данными сотрудников и покупателей компании.
С помощью сбора данных в ритейле мошенники могут собрать информацию, которая имеет ценность на черном рынке, например, номера кредитных карт, или у конкурентов: паттерны покупателей и другую статистику, сказал эксперт по кибербезопасности «Крок» Дмитрий Старикович.
Он считает, что справиться с угрозой поможет анализ сетевого трафика и контроль процессов на конечных точках сети. Таким способом можно выявить аномалии и определить зараженные ботнетом серверы.
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Фото на обложке: Maksim Shmeljov /
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