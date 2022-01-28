В России зафиксировали крупнейшую кибератаку на ритейл

Компания по защите от интернет-угроз Qrator Labs в конце прошлого года обнаружила мощный источник DDoS-атак. Для этого злоумышленники использовали рекордные 160 тыс. зараженных устройств. В первую очередь сеть атаковала крупные компании в сфере ритейла.

Новый ботнет Ботнет — группа зараженных компьютеров, которую киберпреступники используют для массовых атак на сервисы и сбора данных для аналитики и дата-майнинга. используется для сбора внутренней информации, рассказал «Коммерсанту» глава Qrator Labs Александр Лямин.

Основная опасность для компаний заключается в том, что злоумышленники на основе собранных данных могут проводить конкурентный анализ.

В розничной сети «Лента» сообщили, что число кибератак на ритейл выросло. Злоумышленники в первую очередь интересуются персональными данными сотрудников и покупателей компании.

С помощью сбора данных в ритейле мошенники могут собрать информацию, которая имеет ценность на черном рынке, например, номера кредитных карт, или у конкурентов: паттерны покупателей и другую статистику, сказал эксперт по кибербезопасности «Крок» Дмитрий Старикович.

Он считает, что справиться с угрозой поможет анализ сетевого трафика и контроль процессов на конечных точках сети. Таким способом можно выявить аномалии и определить зараженные ботнетом серверы.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!