Tesla запретит доступ к видеоиграм во время движения электрокара

Tesla отключит функцию Passenger Play во время движения. Водители не смогут играть в видеоигры на большом экране мультимедийной системы электрокара.
Компания обновит программное обеспечение для блокировки доступа к видеоиграм во время движения электрокара. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с регулятором США по безопасности на дорогах, сообщило агентство The Associated Press.
Регулятор заинтересовался Passenger Play после жалобы владельца Tesla из США. 59-летний мужчина заявил, что ничего не имеет против Tesla, но опасается, что водители будут отвлекаться на игры и кого-нибудь собьют.
Власти пообещали проверить опцию, которая доступна в 580 тыс. машин Tesla Model S, Model X и Model Y, произведенных с 2017 до 2022 года.
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Фото на обложке: Tesla
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