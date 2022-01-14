Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ритуальное агентство из российской провинции запустило услугу по запуску салюта с прахом умерших

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Провинциальное ритуальное агентство в России, которое перед Новым годом предложило поздравить умерших с праздниками через персонажа Dead’а Morose, отличилось во второй раз. Теперь они запустили услугу по запуску салюта с прахом усопших.

Ритуальное агентство из российской провинции запустило услугу по запуску салюта с прахом умерших

Ритуальщики предлагают помещать прах умерших в петарды и запускать их в воздух. «Покойный рассеивается тысячами цветных огней», – говорится в пояснительной записке на сайте СРО «Наследие». Компания является представителем новосибирского крематория в Омске.

«В Сибири мы первые предложили такую услугу. [...] Мы просто предложили жителям, и если будет спрос и интерес, то все сделаем. Сейчас анализируем отклик», – рассказала изданию NGS директор агентства «Наследие» Алена Шпак.     

Она уточнила, что данную услугу придумали не они – она предоставляется в разных странах, в том числе Украине, США. Чаще всего, добавила Шпак, люди обращаются с вопросами, что делать с прахом, после того, как примут факт смерти близкого человека.

В конце декабря это же агентство запустило акцию «Письмо усопшим». Людям предлагали отправить письмо своим близким, которые уже умерли. На письма отвечал персонаж Dead Morose и помогал отправителям психологически облегчить потерю близких.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества
  2. 2 Названы пять финансовых заблуждений, которые приведут к потери прибыли
  3. 3 Москва лидирует по числу граждан-банкротов
  4. 4 Проект Buy Nothing: как группа по обмену вещами в Facebook превратилась в сообщество из 5 млн пользователей
  5. 5 Швейцария стала лучшей страной для второго гражданства — Россия заняла 82 место

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ