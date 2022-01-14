Ритуальное агентство из российской провинции запустило услугу по запуску салюта с прахом умерших

Провинциальное ритуальное агентство в России, которое перед Новым годом предложило поздравить умерших с праздниками через персонажа Dead’а Morose, отличилось во второй раз. Теперь они запустили услугу по запуску салюта с прахом усопших.
Ритуальщики предлагают помещать прах умерших в петарды и запускать их в воздух. «Покойный рассеивается тысячами цветных огней», – говорится в пояснительной записке на сайте СРО «Наследие». Компания является представителем новосибирского крематория в Омске.
«В Сибири мы первые предложили такую услугу. [...] Мы просто предложили жителям, и если будет спрос и интерес, то все сделаем. Сейчас анализируем отклик», – рассказала изданию NGS директор агентства «Наследие» Алена Шпак.
Она уточнила, что данную услугу придумали не они – она предоставляется в разных странах, в том числе Украине, США. Чаще всего, добавила Шпак, люди обращаются с вопросами, что делать с прахом, после того, как примут факт смерти близкого человека.
В конце декабря это же агентство запустило акцию «Письмо усопшим». Людям предлагали отправить письмо своим близким, которые уже умерли. На письма отвечал персонаж Dead Morose и помогал отправителям психологически облегчить потерю близких.
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Фото на обложке: NDAB Creativity /
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