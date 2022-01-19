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Почти половина россиян берут кредиты для обслуживания имеющихся долгов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России 45% заемщиков берут новые кредиты для закрытия имеющихся долгов. Это говорит не только о высоком уровне закредитованности граждан, но и фактически об их преддефолтном состоянии.

Почти половина россиян берут кредиты для обслуживания имеющихся долгов

Этот ответ стал абсолютным лидером в вопросе о цели кредита, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Международной конфедерации обществ потребителей.

На втором месте в опросе КонфОП оказались кредиты на лечение и ремонт  — по 13% опрошенных. По 10% ответов пришлось на заимствования на образование и покупку бытовой техники. Еще 8% граждан берут кредит на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля.

За 11 месяцев 2021 года было выдано 1,64 млн потребкредитов, что на 5% больше, чем годом ранее. Большинство россиян берут кредит для погашения уже имеющейся задолженности. 

Банки стараются идти навстречу заемщикам и ищут взаимовыгодные условия, чтобы клиент получил возможность обслужить долг, а банк не упустил свою маржу.

Однако, по словам экспертов, послабления банков имеют определенные сроки и рассчитаны на восстановление платежеспособности клиента на среднесрочном горизонте. При отсутствии финансовых перспектив у заемщика долг передают коллекторам или начинаются судебные разбирательства с возможным банкротством. 

Cо второй половины года Центробанк планирует ограничивать сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

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Фото на обложке: Syda Productions / Shutterstock

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