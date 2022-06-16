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Decathlon закроет магазины в Москве 26 июня — The Moscow Times

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Decathlon закроет все магазины в Москве 26 июня. Закрытие будет временным – компании нужно время, чтобы наладить логистику и пополнить ассортимент.

Decathlon закроет магазины в Москве 26 июня — The Moscow Times

Информацию о планах по закрытию магазинов Decathlon в Москве изданию The Moscow Times передали двое сотрудников сети.

Источники издания подчеркнули, что Decathlon не планирует закрывать магазины навсегда. Они временно приостановят работу, пока компания не наладит поставки и пополнит ассортимент. Проблемы с логистикой и стали основной причиной закрытия, уточнил источник.

Decathlon не делал официальных заявлений по закрытию магазинов в Москве. RB.RU обратились за комментарием в пресс-службу сети, но на момент публикации не получили ответа.

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon с 29 марта частично приостановила работу в России из-за сложностей с поставками. В России Decathlon располагает примерно 60 магазинами.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

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