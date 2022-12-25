Повышенные налоги для уехавших, Санта-трекер, пассажиры iFly вернулись: главное 25 декабря

Ахмед Садулаев
Председатель Госдумы Володин предупредил о повышении налоговой ставки для уехавших россиян, пассажиры iFly вернулись в Москву из Египта, правительство выделит субсидии компаниям, занимающимся импортозамещением, и другие основные новости этого дня.
Повышенные налоги для уехавших, Санта-трекер, пассажиры iFly вернулись: главное 25 декабряАхмед Садулаев
Мир
- Товарооборот России и Китая в 2022 году приближается к $200 млрд. Об этом рассказал МИД Китая Ван И, подчеркнувший, что отношения двух стран «тверды, как скала».
- МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди считает, что антироссийские санкции негативно сказываются на благосостоянии Казахстана, так как страны связывают тесные экономические отношения.
- США столкнулись с рекордным снижением добычи природного газа из-за оледенения труб в результате снежной бури.
Россия
- Госдума работает над отменой преференций и введением повышенной налоговой ставки для россиян, работающих из-за рубежа, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Так будет справедливо», — написал он.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что Россия не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, и допустил снижение ее добычи.
- Также глава Минфина надеется, что Россия и Запад договорятся о взаимной разморозке активов. «У нас тоже есть, что предложить», — сказал политик.
Бизнес
- Правительство РФ с 1 января выделит субсидии до 150 млн участникам промышленных кластеров, занимающихся импортозамещением.
- Более 160 московских компаний стали участниками байерской программы для экспортеров, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Транспорт
- Google запустил сайт по отслеживанию перемещений Санта-Клауса.
- Все туристы, застрявшие в Египте из-за проблем iFly, вернулись в Москву.
Фото: Potapovpaladin / Shutterstock
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