Председатель Госдумы Володин предупредил о повышении налоговой ставки для уехавших россиян, пассажиры iFly вернулись в Москву из Египта, правительство выделит субсидии компаниям, занимающимся импортозамещением, и другие основные новости этого дня.

Повышенные налоги для уехавших, Санта-трекер, пассажиры iFly вернулись: главное 25 декабря