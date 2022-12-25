Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Кабмин завершает эксперимент по выдаче цифровых дипломов об образовании

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подведет итоги эксперимента с выдачей электронных дипломов и аттестатов об образовании. Эксперимент стартовал 1 июля 2022 года.

Кабмин завершает эксперимент по выдаче цифровых дипломов об образовании

Как сообщают «Известия», с 1 июля было выдано около 1 тысячи электронных аттестатов и 5 тысяч дипломов. Вместе с цифровой версией документа выпускники получили и традиционный бумажный вариант.

Документ о введении практики формирования цифровых дипломов был принят правительством в середине июня.

Эксперимент был проведен в три этапа. С 1 июля по 31 августа отрабатывался механизм формирования цифровых аттестатов о среднем образовании. Затем с 1 сентября по 31 октября — практика передачи информации о них на Госуслуги для размещения в личных кабинетах пользователей.

В ходе третьего этапа, который завершился 25 декабря, формировались дипломы о высшем образовании. В документе отмечается, что сформированные в ходе эксперимента цифровые документы не имеют юридической силы, и после его окончания будут удалены из системы.

Фото: alexdov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
  2. 2 Google запустил ежегодную карту перемещений Санты
  3. 3 Искусственный интеллект сдал медицинский экзамен на уровне реальных врачей
  4. 4 No-code, low-code и стандартное программирование: чем отличаются эти подходы и какой выбрать
  5. 5 Как Сбер сократил время и ресурсы на разработку новых сервисов в интернет-банке СберБизнес
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ