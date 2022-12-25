Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Евросоюз проведет расследование об утечке данных пользователей Twitter

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Ирландская комиссия по защите данных (DPC), руководящий надзорный орган по защите данных в ЕС, ведет расследование в отношении Twitter на предмет утечки данных пользователей соцсети. Оно началось после того, как «несколько наборов данных с личной информацией» оказались «доступны в интернете».

Евросоюз проведет расследование об утечке данных пользователей Twitter

«Сообщалось, что эти наборы данных содержат персональные данные примерно 5,4 млн пользователей Twitter по всему миру», — цитирует сообщение комиссии Bloomberg.

По информации регулятора, в утекших базах могут содержаться никнеймы пользователей и закрепленные за ними номера телефонов и email-адреса.

После обсуждений с Twitter DPC считает, что «одно или несколько положений» Общего регламента по защите данных могли быть нарушены или нарушаются до сих пор. Если вина компании будет доказана, с нее могут взыскать до 4% от годового оборота.

Bloomberg подчеркивает, что предполагаемые нарушения произошли до покупки соцсети Илоном Маском. Однако в агентстве опасаются по поводу текущих способностей платформы защищать персональные данные пользователей после массовых сокращений персонала.

В начале этой недели Илон Маск написал, что ищет преемника на пост гендиректора Twitter после того, как большинство участников опроса проголосовали за уход миллиардера с этой должности.

Фото: Sergei Elagin / Shutterstock

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как развивался многолетний конфликт Илона Маска и Apple
  2. 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  3. 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  4. 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  5. 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ