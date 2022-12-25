Евросоюз проведет расследование об утечке данных пользователей Twitter

Ирландская комиссия по защите данных (DPC), руководящий надзорный орган по защите данных в ЕС, ведет расследование в отношении Twitter на предмет утечки данных пользователей соцсети. Оно началось после того, как «несколько наборов данных с личной информацией» оказались «доступны в интернете».
«Сообщалось, что эти наборы данных содержат персональные данные примерно 5,4 млн пользователей Twitter по всему миру», — цитирует сообщение комиссии Bloomberg.
По информации регулятора, в утекших базах могут содержаться никнеймы пользователей и закрепленные за ними номера телефонов и email-адреса.
После обсуждений с Twitter DPC считает, что «одно или несколько положений» Общего регламента по защите данных могли быть нарушены или нарушаются до сих пор. Если вина компании будет доказана, с нее могут взыскать до 4% от годового оборота.
Bloomberg подчеркивает, что предполагаемые нарушения произошли до покупки соцсети Илоном Маском. Однако в агентстве опасаются по поводу текущих способностей платформы защищать персональные данные пользователей после массовых сокращений персонала.
В начале этой недели Илон Маск написал, что ищет преемника на пост гендиректора Twitter после того, как большинство участников опроса проголосовали за уход миллиардера с этой должности.
Фото: Sergei Elagin / Shutterstock
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