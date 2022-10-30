NY Times: Илон Маск начал сокращение штата сотрудников Twitter

После покупки Twitter Илон Маск решил сократить расходы компании, уволив около половины штата сотрудников. Новый владелец попросил некоторых менеджеров составить списки работников, которых можно сократить.

Как сообщает New York Times со ссылкой на четыре источника в компании, увольнения должны завершиться до 1 ноября, когда сотрудники должны получить гранты в виде акций компании.

Издание отмечает, что Маск планирует сократить около 50% штата. Сейчас в Twitter трудятся порядка 7,5 тысяч работников. При этом некоторые отделы пострадают от сокращения сильнее остальных.

Ранее появилась информация от Washington Post, что в разговоре с инвесторами миллиардер рассказал о планах уволить 75% штата, чтобы ограничить число сотрудников 2 тысячами.

Затем предприниматель, по данным Bloomberg, пообещал работникам, что не станет этого делать.

В четверг Илон Маск официально возглавил Twitter. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нид Сигал покинули штаб-квартиру платформы.

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