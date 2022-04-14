В Total Research спрогнозировали падение цен на машины в России до 25%

На вторичном рынке около месяца продолжают дешеветь автомобили. С пиковых цен в начале марта машины уже потеряли не менее 10%, снижение может достичь 25%.

Снижение цен на иномарки начнется только после сообщений хотя бы о примерных сроках возвращения компаний в Россию. Цены на остатки складов тоже не будут прежними, рассказал агентству «Прайм» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Аналитик считает, что европейские автопроизводители не будут задирать цены, чтобы компенсировать упущенную от ухода с рынка выгоду. Их модели могут упасть в цене как минимум на 25%, заключил эксперт.

По словам заместителя председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Ильи Холоднова, подорожание автомобиля останавливает спрос. Россияне не готовы покупать машины по новым ценам, продавцам придется их снижать.

В марте автомобильный рынок столкнулся с одним из худших показателей продаж за последние 15 лет. В марте автомобильный рынок столкнулся с одним из худших показателей продаж за последние 15 лет.

Эксперты объяснили упадок рынка последствиями военной операции на Украине – ограничение работы автопроизводителей в России, приостановка поставок, рост цен. В марте средняя цена на новые автомобили в России выросла на 35-45%.

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