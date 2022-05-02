Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России появятся браузеры с функцией определения дипфейков

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Браузеры с функцией автопроверки видеозаписей на наличие использования в них deepfake-технологий могут появиться в тестовом режиме уже в этом году. Об этом сообщил директор регионального инжинирингового центра «СэйфНэт» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

В России появятся браузеры с функцией определения дипфейков

Deepfake — AI-методика синтеза изображения, с помощью которой, к примеру, пользователь может изменить внешность людей или добавить в кадр какой-либо элемент. Deepfake-технологии используются в том числе для создания фейковых материалов.

Например, в сентябре прошлого года мошенники создали дипфейк Олега Тинькова для поддельной рекламы инвестиций.

Денис Кувиков в беседе с ТАСС отметил, что определить дипфейк на глаз практически невозможно. По словам эксперта, на рынке уже существуют программы для распознавания дипфейков, а следующим этапом должно стать появление расширений браузеров и функций в видеопроигрывателях соцсетей, которые позволят выявлять видео, созданные с использованием deepfake-технологий.

«Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты», — заявил специалист.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Другая корона: как не заразиться звездной болезнью, когда ты — победитель
  2. 2 Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)
  3. 3 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
  4. 4 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
  5. 5 Как переехать на новый сайт без потери нервов и трафика — часть 2
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

15 мая 2022

Акселератор технологических стартапов в Югре

Все ВОЗМОЖНОСТИ