В России появятся браузеры с функцией определения дипфейков

Браузеры с функцией автопроверки видеозаписей на наличие использования в них deepfake-технологий могут появиться в тестовом режиме уже в этом году. Об этом сообщил директор регионального инжинирингового центра «СэйфНэт» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Deepfake — AI-методика синтеза изображения, с помощью которой, к примеру, пользователь может изменить внешность людей или добавить в кадр какой-либо элемент. Deepfake-технологии используются в том числе для создания фейковых материалов.

Например, в сентябре прошлого года мошенники создали дипфейк Олега Тинькова для поддельной рекламы инвестиций.

Денис Кувиков в беседе с ТАСС отметил, что определить дипфейк на глаз практически невозможно. По словам эксперта, на рынке уже существуют программы для распознавания дипфейков, а следующим этапом должно стать появление расширений браузеров и функций в видеопроигрывателях соцсетей, которые позволят выявлять видео, созданные с использованием deepfake-технологий.

«Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты», — заявил специалист.

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