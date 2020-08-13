Венчурный фонд НТИ нашел нового инвестора

Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ), который был создан Российской венчурной компанией (РВК), нашел нового инвестора. Им стал банк «Россия». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.

Банк вложит в фонд НТИ 875 млн рублей. Ранее в него также обязался внести 1,5 млрд рублей Инфрафонд РВК. Еще больше 1 млрд рублей вложат другие инвесторы и частная инвесткомпания Kama Flow (победила в конкурсе на управление фондом НТИ). Общий объем фонда составит 3,5 млрд рублей.

Фонд НТИ был запущен в 2018 году. Его основной задачей является финансирование инновационных проектов в сфере блокчейна, AI, квантов, больших данных и так далее. Пока фонд не анонсировал сделок и намерен вкладывать в российские проекты посевных и ранних стадий.

Фонд уже договорился об инвестировании 170 млн рублей в два проекта, названия которых не указываются. Один стартап занимается автоматизацией работы с генными данными. Другой разработал IT-платформу для автоматизации бизнес-процессов, пишет «Коммерсантъ».

Банк «Россия» создан в 1990 году в Санкт-Петербурге. Основной акционер — Юрий Ковальчук. Объем активов банка достигает 1,03 трлн рублей. Банк работает в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, его клиентская база включает стратегически значимые предприятия.

Фото: GaudiLab / Shutterstock