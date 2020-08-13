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Венчурный фонд НТИ нашел нового инвестора

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ), который был создан Российской венчурной компанией (РВК), нашел нового инвестора. Им стал банк «Россия». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.

Венчурный фонд НТИ нашел нового инвестора

Банк вложит в фонд НТИ 875 млн рублей. Ранее в него также обязался внести 1,5 млрд рублей Инфрафонд РВК. Еще больше 1 млрд рублей вложат другие инвесторы и частная инвесткомпания Kama Flow (победила в конкурсе на управление фондом НТИ). Общий объем фонда составит 3,5 млрд рублей.

Фонд НТИ был запущен в 2018 году. Его основной задачей является финансирование инновационных проектов в сфере блокчейна, AI, квантов, больших данных и так далее. Пока фонд не анонсировал сделок и намерен вкладывать в российские проекты посевных и ранних стадий.

Фонд уже договорился об инвестировании 170 млн рублей в два проекта, названия которых не указываются. Один стартап занимается автоматизацией работы с генными данными. Другой разработал IT-платформу для автоматизации бизнес-процессов, пишет «Коммерсантъ».

Банк «Россия» создан в 1990 году в Санкт-Петербурге. Основной акционер — Юрий Ковальчук. Объем активов банка достигает 1,03 трлн рублей. Банк работает в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, его клиентская база включает стратегически значимые предприятия.

Фото:  GaudiLab / Shutterstock

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