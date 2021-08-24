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В России появится стандарт ИИ в медицине

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Фонд «Сколково», фонд НТИ и «Платформа НТИ» до конца года подготовят требования к конкурсу на разработку системы поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ).

В России появится стандарт ИИ в медицине

В рамках этого конкурса создадут первый российский стандарт описания симптомов болезней и алгоритм анализа медицинских данных. Этот стандарт нужен для корректной работы базирующихся на ИИ медицинских систем, пишут «Ведомости».

Отбор участников начнется в следующем году, призовой фонд конкурса — 200 млн рублей.

Директор по проектам департамента развития и продвижения технологических конкурсов «Сколково» Александр Толмач отметил, что в России уже создаются системы поддержки принятия врачебных решений, но точности в постановке диагноза можно добиться с помощью анализа истории болезни, наследственности, информации об условиях работы и проживания. «Именно на разработку таких систем взаимодействия с пациентом нацелен конкурс», — сказал он.

По данным агентства Markets and Markets Research, международный рынок систем поддержки клинических решений быстро развивается. К 2025 году он может достичь $1,8 млрд.

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Фото: metamorworks / Shutterstock

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