Школьники создали NLP-модель, которая при генерации текстов учитывает здравый смысл

В рамках олимпиады «Кружкового движения» НТИ школьники разработали алгоритм, который позволяет нейросети учитывать при генерации текстов здравый смысл. На сегодня эта модель превзошла по характеристикам все ранее созданные решения, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

В рамках олимпиады ребятам было поставлено две задачи:

создать вопросно-ответную систему, которая может ответить на вопрос по тексту и выстроить причинно-следственные связи;

построить алгоритм, который при ответе на вопрос учитывает не только доступную информацию, но и здравый смысл.

Проверялись решения с помощью системы тестов Russian SuperGLUE — платформы для оценки русскоязычных моделей по объективным параметрам.

С задачей по построению алгоритма лучше всего справились девятиклассник Степан Шабалин и десятиклассник Андрей Кузнецов. Их модель работает с точностью в 92,6 %. Алгоритм ребят способен решать задачи по обработке естественного языка с учётом логики, здравого смысла, целеполагания и других важных элементов мышления.

Олимпиада проводится «Кружковым движением» НТИ и Академии искусственного интеллекта при поддержке «Сбера».