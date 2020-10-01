Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов в Россию

Власти отказались предоставить иностранным компаниям отсрочку на перенос в Россию серверов, где хранятся данные россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на утвержденный план восстановления экономики.

Ранее предлагалось установить отсрочку до 30 октября 2022 года, чтобы компании могли выполнить требования об обязательном переносе серверов на территорию страны. Это было бы выгодно зарубежным владельцам популярных сервисов вроде Facebook и Twitter.

Согласно документу, отсрочку предоставят только системам бронирования авиабилетов. На зарубежные соцсети она не распространится.

Закон «О персональных данных», вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить информацию о российских пользователях на территории России. Из-за его несоблюдения ранее была заблокирована социальная сеть LinkedIn. Facebook и Twitter получили отсрочку для выполнения этого требования до начала 2020 года.

В конце января ведомство Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении обеих компаний, а в феврале мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую. Компании не выплатили штрафы, из-за чего в июне служба судебных приставов начала в отношении них исполнительное производство. Однако блокировать сервисы не стали.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, Роскомнадзор может и дальше выписывать штрафы компаниям, нарушившим требование закона, но, чтобы заблокировать кого-то нужно «политическое решение».

«Вряд ли после истории с Telegram, которая показала, что заблокировать полностью сервис на территории России не получится, кто-то сейчас решится на такое», — считает Казарян.

Он также отметил, что для Facebook и Twitter исполнение требования российского законодательства сейчас вряд ли возможно — это может вызвать вопросы у властей США, где зарегистрированы компании, из-за непростых отношений между странами.

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