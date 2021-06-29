Бензин и парковка включены: У «Делимобиля» появилась подписка на автомобили

Российский сервис каршеринга «Делимобиль» 29 июня объявил о запуске подписки на автомобили. Она не привязана к конкретному автомобилю и будет действовать во всех городах, где запущен сервис.

Пользователь подписки может в любой момент поменять марку, модель и саму машину в зависимости от ситуации и географии, отметили в пресс-службе компании.

Стоимость составляет 30 тысяч руб. Она едина для всех категорий автомобилей с ограничением пробега до 3 тысяч км в месяц. При этом оплата парковки и бензина также включена в стоимость.

В течение первого пилотного месяца работы проекта оформление подписки будет происходить по предварительным заявкам.

По подписке доступны: Audi Q3, BMW 320i, Fiat 500, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X, Kia Rio X-line, Kia Sportage, Mini Cooper, Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Renault Sandero, Skoda Rapid, Smart Coupe, VW Polo, VW Polo VI, VW Tiguan.

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Фото: «Делимобиль»