Delivery Club запустил доставку продуктов в более чем 100 городах России

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил доставку из продовольственных сетей магазинов более чем в 100 городах страны. Среди них крупные города-миллионники России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Воронеж и другие, говорится в релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

Delivery Club запустил доставку из продовольственных сетей магазинов более чем в 100 городах страны. Сейчас сервис предоставляет услуги экспресс-доставки из дарк-сторов за 15 минут (около 1,5 тыс. товаров), быструю доставку за 30-40 минут из продуктовых сетей и сервисов (более 5 тыс. товаров), доставку от двух часов в течение дня при заказе утром или на следующий день (15-40 тыс. товаров).

К Delivery Club подключено около 2500 магазинов разных сетей. Партнерами сервиса в регионах уже являются «Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «Верный», «Вкусвилл», «Радеж» и другие. В тех регионах, где заказы доставляют курьеры Delivery Club, пользователи получили доступ к принципиально новому сервису — доставке продуктов за 30-40 минут. Ранее в большинстве городов такой услуги не существовало.

«Текущий год стал годом самого активного развития рынка доставки продуктов. Речь идет не только о том, что рынок существенно расширился в объемах и привлек множество новых игроков, но и о том, что доступ к быстрой доставке продуктов получили миллионы людей. В 2020 году Delivery Club предоставил доступ к быстрой доставке товаров пользователям в более чем 100 городах России и продолжит региональную экспансию в 2021 году», –– прокомментировали в пресс-службе компании.

Delivery Club присутствует в 265 городах страны. Через приложение и сайт сервиса можно заказать доставку из ресторанов, продовольственных сетей, магазинов косметики, товаров для животных и аптек.

Фото: Delivery Club