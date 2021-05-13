Лондонский суд рассмотрит иск жителей Великобритании к Apple на сумму $2 млрд

Жители Великобритании подали коллективный иск против компании Apple, пишет ТАСС, обвиняя ее в «принуждении переплачивать». Дело будет рассматривать лондонский апелляционный трибунал по вопросам конкуренции. Общая сумма требований, учитывая 20 млн человек в качестве потерпевших, может достичь $2 млрд.

Подписавшиеся обвиняют Apple в чрезмерной монополизации: компания берет слишком высокую (30%) комиссию для покупок в приложении App Store, что заставляет разработчиков завышать цены. При этом Apple не предлагает никаких альтернативных вариантов покупки, отмечает ТАСС.

Истцы требуют компенсации для всех пользователей Apple в Великобритании, а это около 20 млн человек. Учитывая количество потерпевших, сумма требований может достичь $2,1 млрд.

Британское управление по конкуренции и рынкам уже ведет проверку в отношении Apple из-за жалоб разработчиков приложений на несправедливые условия сотрудничества. Против Apple также идут антимонопольные проверки со стороны Европейского Союза из-за возможного несоответствия платежной системы Apple Pay нормам ЕС.

Кроме того, недавно началось рассмотрение в суде громкого дела Epic Games против Apple. Разработчик игры Fortnite подал в суд на компанию после того, как Apple удалила игру из своего магазина за попытку обойти встроенные платежные механизмы магазина.

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