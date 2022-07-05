В России на фоне валютных ограничений вырос спрос на криптокошельки

Спрос на аппаратные криптокошельки в России в марте-апреле в несколько раз. Эксперты связывают это с валютными ограничениями и отъездом IT-специалистов из России.

В «М.Видео-Эльдорадо» продажи криптокошельков в первом квартале года выросли в восемь раз, у Ozon в апреле штучные продажи выросли в три раза, сообщили «Ведомости».

Всплеск на криптокошельки весной эксперты объясняют отъездом из России IT-специалистов, а сейчас — системной проблемой с выводом валюты из РФ.

«Сроки проведения SWIFT-переводов из России за рубеж увеличились, комиссии выросли, открыть счет в зарубежных банках стало сложнее, и это касается в том числе и стран ЕАЭС. В таких условиях многие всерьез рассматривают вывод денег через криптовалюты, особенно в те страны, где она относительно легализована, например, в ОАЭ», — отметил генеральны директор «Info-аналитики» Михаил Бурмистров.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников считает, что спрос на такие девайсы продолжит расти осенью, следуя за растущим биткоином. Он прогнзирует, что биткоин к концу года будет стоить $25 тыс., весной 2023 — $60 тыс., весной 2024 — $100 тыс.

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