Dentsu Russia запустила инструмент для планирования рекламы в подкастах

Коммуникационная группа Dentsu Russia представила Podcaster. Это инструмент мониторинга аудитории и эффективного планирования рекламы в подкастах. Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

Отмечается, что сервис для комплексного измерения такого медиаканала, как подкасты предлагается на рынке впервые.

Инструмент работает на основе технологии нейронных сетей. С помощью данных крупнейших российских аудиоплатформ Podcaster находит пользователей, которые подписались на подкасты. Затем система определяет пол и возраст пользователя по фотографии профиля на аудиосервисах. Поясняется, что нейронная сеть была обучена на фотографиях из открытых профилей в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Сервис оценивает социально-демографический таргетинг и пересечение слушателей подкастов. Также она определяет аффинистивность подкастов — то, насколько подкаст попадает в целевую аудиторию.

Podcaster позволяет рекламодателям:

выявить активность конкурентов,

выбрать релевантные тематики,

сформировать микс наиболее эффективных подкастов для разных аудиторных групп.

Предлагаемая сервисом отчетность по итогам размещения рекламы или спонсорской интеграции в подкаст включает данные об объеме и глубине прослушиваний, переходах по ссылке в описании и количестве использований промокодов, а также другие метрики.

Одним из первых рекламодателей, который попробовал новый инструмент, стал бренд Tezenis (Calzedonia Group).

«Аналитический подход [Podcaster] делает канал прозрачным, поэтому теперь мы готовы рассматривать подключение подкастов в наши рекламные активности», — отметили в Tezenis.

По собственным данным Dentsu Russia, аудитория подкастов достигнет 50 тысяч слушателей в ближайшие несколько месяцев. Сейчас в базе Podcaster насчитывается около 3,5 тысяч подкастов.

С помощью пилотного исследования сервиса Podcaster компания выяснила, что ядром слушателей подкастов в России являются люди в возрасте 25-44 года. Причем 46% всей аудитории подкастов составляют миллениалы. Среди активных слушателей подкастов преобладают мужчины, их доля составила 53%. Самыми популярными тематиками подкастов по количеству прослушиваний в месяц являются новости, наука и комедия.

Фото на обложке: Samsonova Karina / Shutterstock