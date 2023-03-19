США возобновили депортацию россиян — The Guardian

Администрация президента Джо Байдена возобновила депортацию укрывающихся в США от мобилизации россиян обратно на родину. Это произошло через год после приостановки депортационных рейсов в Россию, Украину и семь других стран Европы.
Но если о приостановке было заявлено во всеуслышание, то возобновление произошло «тихо», как отдельно подчеркивает The Gardian, и правозащитники оказались «застигнуты врасплох».
О первом случае депортации сообщила Дженнифер Скарборо, адвокат из Техаса, среди клиентов которой четверо россиян, въехавших в США через границу из Мексики и попросивших политического убежища.
Сотрудники ICE (Иммиграционная и таможенная служба США) сообщили адвокату, что один из ее клиентов был депортирован в выходные, и она объяснила, что его юридический статус и статус резидента могут значить только одно: его вывезли именно в Россию.
«Я не знаю, что с ним будет, — говорит Скарборо. — Россия невероятно громко заявляла о своих чувствах к оппозиции. Сам факт, что они бежали из России, чтобы приехать в Соединенные Штаты, подвергает их риску».
Двое других клиентов Скарборо остаются в правовой неопределенности, поскольку у них нет уверенности в предоставлении убежища. Для этого они должны доказать, что существует «значительная вероятность» преследования или пыток в случае возвращения домой.
По словам Скарборо, сотрудники иммиграционной службы постановили, что страх перед призывом на военную службу не соответствует указанному выше критерию, следовательно, нет и поводов для предоставления убежища. Клиенты адвоката потенциально могут быть депортированы в Россию в любое время.
«Бегство от призыва может быть обоснованным ходатайством о предоставлении убежища само по себе», — уверена Скарборо, которая также считает, что возобновление депортационных рейсов не согласуется с официальной позицией США в отношении России.
Между тем, ICE сообщила The Guardian, что служба «осуществляет выдворение в страны, включая Россию, в соответствии с руководящими принципами по выдворению из страны».
Иммиграционные законы США позволяют негражданам добиваться освобождения от высылки, уточняют в ведомстве: «Однако, как только все надлежащие процедуры и апелляции будут исчерпаны, а на неграждан по-прежнему будет распространяться окончательное решение иммиграционного судьи о высылке, сотрудники ICE могут ее осуществить».
У клиентов Скарборо была возможность подать апелляцию с просьбой по повторном интервью в ICE, но они не уложились в заявленные сроки.
Мигранты из России приехали в США, думая, что они могут попросить убежища и быть защищены от депортации из-за заявленной позиции правительства.
Теперь очевидное изменение политики вызвало замешательство у мигрантов и их защитников, у которых осталось мало времени для планирования мер юридической поддержки.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Рост экспорта из РФ, новости банковского кризиса, фальшивый никель, сочинский туман: главное для бизнеса 19 марта
- 2 Почти 200 банков в США могут повторить судьбу SVB
- 3 Как выглядит баланс между работой и личной жизнью в США, Франции, Австралии и Великобритании
- 4 Что случилось с Silicon Valley Bank
- 5 Почему небоскребы становятся все выше
ВОЗМОЖНОСТИ
20 марта 2023
22 марта 2023
24 марта 2023
24 марта 2023
26 марта 2023