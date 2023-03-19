США возобновили депортацию россиян — The Guardian

Администрация президента Джо Байдена возобновила депортацию укрывающихся в США от мобилизации россиян обратно на родину. Это произошло через год после приостановки депортационных рейсов в Россию, Украину и семь других стран Европы.

Но если о приостановке было заявлено во всеуслышание, то возобновление произошло «тихо», как отдельно подчеркивает The Gardian, и правозащитники оказались «застигнуты врасплох».

О первом случае депортации сообщила Дженнифер Скарборо, адвокат из Техаса, среди клиентов которой четверо россиян, въехавших в США через границу из Мексики и попросивших политического убежища.

Сотрудники ICE (Иммиграционная и таможенная служба США) сообщили адвокату, что один из ее клиентов был депортирован в выходные, и она объяснила, что его юридический статус и статус резидента могут значить только одно: его вывезли именно в Россию.

«Я не знаю, что с ним будет, — говорит Скарборо. — Россия невероятно громко заявляла о своих чувствах к оппозиции. Сам факт, что они бежали из России, чтобы приехать в Соединенные Штаты, подвергает их риску».

Двое других клиентов Скарборо остаются в правовой неопределенности, поскольку у них нет уверенности в предоставлении убежища. Для этого они должны доказать, что существует «значительная вероятность» преследования или пыток в случае возвращения домой.

По словам Скарборо, сотрудники иммиграционной службы постановили, что страх перед призывом на военную службу не соответствует указанному выше критерию, следовательно, нет и поводов для предоставления убежища. Клиенты адвоката потенциально могут быть депортированы в Россию в любое время.

«Бегство от призыва может быть обоснованным ходатайством о предоставлении убежища само по себе», — уверена Скарборо, которая также считает, что возобновление депортационных рейсов не согласуется с официальной позицией США в отношении России.

Между тем, ICE сообщила The Guardian, что служба «осуществляет выдворение в страны, включая Россию, в соответствии с руководящими принципами по выдворению из страны».

Иммиграционные законы США позволяют негражданам добиваться освобождения от высылки, уточняют в ведомстве: «Однако, как только все надлежащие процедуры и апелляции будут исчерпаны, а на неграждан по-прежнему будет распространяться окончательное решение иммиграционного судьи о высылке, сотрудники ICE могут ее осуществить».

У клиентов Скарборо была возможность подать апелляцию с просьбой по повторном интервью в ICE, но они не уложились в заявленные сроки.

Мигранты из России приехали в США, думая, что они могут попросить убежища и быть защищены от депортации из-за заявленной позиции правительства.

Теперь очевидное изменение политики вызвало замешательство у мигрантов и их защитников, у которых осталось мало времени для планирования мер юридической поддержки.

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