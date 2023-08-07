Падение интереса майнеров к видеокартам обрушило их стоимость на 36%

Падение интереса майнеров к видеокартам обрушило их стоимость – в первом полугодии они подешевели на 36%. При этом продажи устройств в штуках выросли в 1,5 раза за счет развития направлений, в которых внедряется ИИ.

Средняя цена видеокарт на российском рынке в первом полугодии 2023 года снизилась на 36%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертные данные.

В «М.Видео-Эльдорадо» средний чек на видеокарты упал до 25 тыс. рублей, в «Ситилинке» – до 30 тыс. рублей.

Продажи видеокарт за этот же период выросли в 1,5 раза в количественном выражении. С января по июнь в России было продано 543,5 тыс. устройств – если в 2022 году в месяц в среднем продавалось 60 тыс. видеокарт, то сейчас – до 100 тыс. штук, отметили эксперты.

Падение стоимости высокопроизводительных видеокарт обуславливается снижением к ним интереса со стороны майнеров криптовалюты одновременно с появлением на рынке новых бюджетных китайских видеокарт.

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