Падение интереса майнеров к видеокартам обрушило их стоимость на 36%

Падение интереса майнеров к видеокартам обрушило их стоимость – в первом полугодии они подешевели на 36%. При этом продажи устройств в штуках выросли в 1,5 раза за счет развития направлений, в которых внедряется ИИ.
Средняя цена видеокарт на российском рынке в первом полугодии 2023 года снизилась на 36%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертные данные.
В «М.Видео-Эльдорадо» средний чек на видеокарты упал до 25 тыс. рублей, в «Ситилинке» – до 30 тыс. рублей.
Продажи видеокарт за этот же период выросли в 1,5 раза в количественном выражении. С января по июнь в России было продано 543,5 тыс. устройств – если в 2022 году в месяц в среднем продавалось 60 тыс. видеокарт, то сейчас – до 100 тыс. штук, отметили эксперты.
Падение стоимости высокопроизводительных видеокарт обуславливается снижением к ним интереса со стороны майнеров криптовалюты одновременно с появлением на рынке новых бюджетных китайских видеокарт.
Фото на обложке: Kravtzov /
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