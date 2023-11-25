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Первый бутик Desport на месте бывшего Decathlon открылся в «Авиапарке»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На месте бывшего магазина ушедшего из России бренда Decathlon в столичном торгово-развлекательном центре «Авиапарк» открылся первый бутик мультибрендовой сети спортивных товаров Desport. На площади в 5 тыс. кв. м представлено свыше 3 тыс. наименований товаров.

Первый бутик Desport на месте бывшего Decathlon открылся в «Авиапарке»

Складом товаров и 35-ю локациями Decathlon в различных ТРЦ владеет сегодня компания «АРМ» (ей же принадлежит франшиза Mango). Desport не отказывается от этих объектов, склад уже возобновил работу. Фирма также сохранила российскую команду Decathlon.

Будут использоваться и бывшие помещения ушедшего бренда. К концу года Desport намерена запустить 10 магазинов, большинство из которых  откроет двери до 15 декабря, о чем сообщил агентству ТАСС директор по маркетингу мультибрендовой сети Матье Кобаррер.

В новых магазинах можно будет приобрести товары для 60+ видов спорта. Среди них будут и собственные марки, производство которых уже налажено в России, на стендах они появятся в январе–феврале 2024 года.

После московских локаций Desport намерена расширяться в Санкт-Петербурге. Также компания обещает в 2024 года открыть интернет-магазин (спикер называет это «первой целью» в новом году).

Фото на обложке: Desport.ru

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