Первый бутик Desport на месте бывшего Decathlon открылся в «Авиапарке»

На месте бывшего магазина ушедшего из России бренда Decathlon в столичном торгово-развлекательном центре «Авиапарк» открылся первый бутик мультибрендовой сети спортивных товаров Desport. На площади в 5 тыс. кв. м представлено свыше 3 тыс. наименований товаров.
Складом товаров и 35-ю локациями Decathlon в различных ТРЦ владеет сегодня компания «АРМ» (ей же принадлежит франшиза Mango). Desport не отказывается от этих объектов, склад уже возобновил работу. Фирма также сохранила российскую команду Decathlon.
Будут использоваться и бывшие помещения ушедшего бренда. К концу года Desport намерена запустить 10 магазинов, большинство из которых откроет двери до 15 декабря, о чем сообщил агентству ТАСС директор по маркетингу мультибрендовой сети Матье Кобаррер.
В новых магазинах можно будет приобрести товары для 60+ видов спорта. Среди них будут и собственные марки, производство которых уже налажено в России, на стендах они появятся в январе–феврале 2024 года.
После московских локаций Desport намерена расширяться в Санкт-Петербурге. Также компания обещает в 2024 года открыть интернет-магазин (спикер называет это «первой целью» в новом году).
Фото на обложке: Desport.ru
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