Deutsche Bank решил закрыть свои центры IT-технологий в Москве и Петербурге

Deutsche Bank принял решение закрыть свои центры IT-технологий в Москве и Петербурге, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Они проработали более 20 лет.

В 2022 году немецкий банк вывез около 700 разработчиков с семьями из России и германию. Оставшимся сотрудникам, которых насчитывается порядка 500 человек, компания предложила индивидуальные выходные пособия.

Источники издания подчеркнули, что пока Deutsche Bank не принял официального решения о полном прекращении IT-операций в России, однако внутри компании это считается свершившимся фактом.

Deutsche Bank опирается на российский опыт в области IT с 2001 года, сообщает газета. До февраля 2022 года четверть IT-специалистов банка — 1500 человек — работали в Москве и Петербурге и отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения банка.

В июне прошлого года банк объявил о создании нового технологического центра в Берлине, чтобы «снизить риски операций в Российском технологическом центре», и тогда перевез около 700 российских сотрудников.

Позднее банк предложил релоцироваться всем своим сотрудника, и половина из них согласилась. Всего с учетом членов семей в Германию переехали около 2 тыс. человек.

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