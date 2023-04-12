Deutsche Bank решил закрыть свои центры IT-технологий в Москве и Петербурге

Deutsche Bank принял решение закрыть свои центры IT-технологий в Москве и Петербурге, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Они проработали более 20 лет.
В 2022 году немецкий банк вывез около 700 разработчиков с семьями из России и германию. Оставшимся сотрудникам, которых насчитывается порядка 500 человек, компания предложила индивидуальные выходные пособия.
Источники издания подчеркнули, что пока Deutsche Bank не принял официального решения о полном прекращении IT-операций в России, однако внутри компании это считается свершившимся фактом.
Deutsche Bank опирается на российский опыт в области IT с 2001 года, сообщает газета. До февраля 2022 года четверть IT-специалистов банка — 1500 человек — работали в Москве и Петербурге и отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения банка.
В июне прошлого года банк объявил о создании нового технологического центра в Берлине, чтобы «снизить риски операций в Российском технологическом центре», и тогда перевез около 700 российских сотрудников.
Позднее банк предложил релоцироваться всем своим сотрудника, и половина из них согласилась. Всего с учетом членов семей в Германию переехали около 2 тыс. человек.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 2 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 3 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
- 4 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
- 5 9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний
ВОЗМОЖНОСТИ
12 апреля 2023
14 апреля 2023
14 апреля 2023