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Магазины не зайдут: почти половина площадей торговых центров будет пустовать после открытия

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В России в этом году собрались запустить 1,23 млн м² торговых площадей. Это в два раза больше, чем в прошлом. Но из-за снижения активности ритейлеров по открытию новых магазинов сдать в аренду получится не более 50% из них, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы Knight Frank и других консультантов.

Магазины не зайдут: почти половина площадей торговых центров будет пустовать после открытия

В Knight Frank объяснили большой объем ожидаемой к вводу торговой недвижимости массовым переносом сроков сдачи объектов в прошлом году.

Перспектива полупустых торговых центров заставит девелоперов пойти на некоторые уступки. Например, они могут предоставить арендные каникулы на год, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Он напомнил, что до пандемии объекты сдавались с вакантностью в 5%.

Причем наибольшая активность по привлечению ритейлеров будет сосредоточена в регионах, приводит издание мнение еще одних экспертов из компании Cushman & Wakefield. Это связано с тем, что солидная часть новых площадей появится именно в регионах.

Что касается Москвы, то в ней стало нормой открытие объектов с вакантностью в 20-30%, уточнила руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Возобновления активного развития ритейлеров, по мнению эксперта, произойдет не раньше 2022-2023 годов.

По итогам года сообщалось, что в российских торговых центрах  из-за кризиса обанкротилось 20% магазинов, это примерно 1 млн компаний. По данным «Союза торговых центров», в среднем объем свободных площадей в ТЦ высокого уровня составлял 10-15%, среднего — 15-30%. Год назад объем равнялся 1-3% и 10-15% соответственно.

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